Workshop für Eltern und Kind

Das Putzmunter-Team der Hochschule Coburg lädt alle Eltern, Großeltern und Interessierte mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren zum Workshop "Zeit für uns" ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Stress und Hektik gehören für viele Menschen zum Alltag. Dieser Workshop bietet die Möglichkeit, ganz ungestört Zeit mit dem Kind zu genießen. Entspannungstrainerin Nicole Kollarsch gibt Tipps, wie mehr gemeinsame Momente gefunden und der Alltag gelassener gestaltet werden kann. Hinter Putzmunter steht eine Gruppe von Studenten des Studiengangs Integrative Gesundheitsförderung. Das Projekt ermöglicht es, wissenschaftlich fundierte Inhalte außerhalb des Studiums in die Praxis umzusetzen. Der Kurs findet am Mittwoch, 15. November, von 16 bis 17.30 Uhr im Ruheraum in der Löwenstraße 21 statt. Interessenten melden sich bitte verbindlich via E-Mail an info@putzmunter-coburg.de hierzu an. red