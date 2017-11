Workshop "Farben im Dorf"

Schlichtes Weiß, Giftgrün oder doch mediterran angehauchtes Orange - wenn es um die Frage geht, in welcher Farbe ein Haus gestrichen werden soll, sind die Geschmäcker verschieden.

Das Anliegen des Workshops "Farben im Dorf" am Dienstag, 14. November, ist es, Bürger, Bauherren und Unternehmen auf das sensible Thema Farbgebung einzustimmen. Dabei wird der Referent Roland Aull verdeutlichen, dass für gute Farb-Entscheidungen und überzeugende Gesamtergebnisse auch die Beachtung regionaler Farbstrukturen eine große Bedeutung hat.

Aus der Landschaft betrachtet zeigen sich traditionell gebliebene Dörfer als stimmige Ensembles. Orientieren sich architektonische Farben, Materialien und Oberflächen an der Umgebung, erscheint das Dorf als Teil der Kulturlandschaft. Bei Bestandssanierungen und Neubauten geschieht es immer wieder, dass eine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Nichtbeachtung der gewachsenen Architektur- und Farbstrukturen dazu führt, dass Sanierungs- und Bauobjekte als Fremdkörper wahrgenommen werden. Ein wohlwollendes Wertschätzen traditioneller Gestaltung und das mutige Entwerfen moderner Architektur schließen sich jedoch keinesfalls aus, wenn auf traditionelle Farben, Materialien, Oberflächen und den Baubestand der Umgebung geachtet wird.

Der Workshop beginnt um 19 Uhr im "Schreinersch-Haus" in der Wasserlosener Straße 6. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe "Mitten im Ort - mitten im Gespräch" statt, die vom Landkreis Bad Kissingen organisiert wird. red