Workshop: Bio-Essen für Kinder

sek



Am Montag, 16. April, veranstaltet das Ernährungsinstitut "KinderLeicht" von 14 bis 18 Uhr einen Workshop "Bio-Essen in der Verpflegung für Kinder" auf Schloss Gut Obbach. Der Workshop richtet sich vor allem an Lehrer, Erzieher, pädagogische und hauswirtschaftliche Fachkräfte an Schulen, Caterer, Köchinnen und Köche, Küchenkräfte, Eltern, Landwirte, Verarbeiter, Abo-Kistenbetreiber sowie Bio- und konventionelle Großhändler. Anmeldungen bis zum 9. April unter Tel.: 089/716 775 030, Fax: 089/716 775 031; E-Mail: info@kinderleichtmuenchen.de . Das Programm und das Anmeldeformular sind auf der Internetseite der Öko-Modellregion Oberes Werntal www.oekomodellregionen.bayern hinterlegt.