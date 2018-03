Wonfurt ist komplett an das schnelle Internet angebunden

Christian Licha



Schnelles Internet ist jetzt in der gesamten Gemeinde Wonfurt verfügbar. Mit Dampfach wurde nun der letzte Ortsteil erschlossen. Rund 200 Haushalte sind dort mit FTTH (Fibre to the Home) versorgt und können mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde im Netz surfen.

Wie Projektleiter Klaus Markert von der Deutschen Telekom mitteilte, ist Dampfach der erste komplette Ort in ganz Unterfranken, in dem diese moderne Glasfaser-Technik bis zur Anschlussdose der Kunden verbaut wurde.

"Hohes Tempo im Internet ist ein Standortvorteil für die gesamte Gemeinde, aber auch für jede einzelne Immobilie", freute sich Bürgermeister Holger Baunacher. Auch für den stellvertretenden Breitbandpaten Sascha Müller von der Verwaltungsgemeinschaft Theres hat sich das Warten gelohnt: "Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind."



Nicht automatisch

Der Regionalmanager der Deutschen Telekom, Michael Gstädtner, wies jedoch darauf hin, dass der vorhandene Internetanschluss nicht automatisch schneller wird. Hierfür müsse erst ein entsprechender Tarif gebucht werden. Dies sei bei der Telekom, im Fachhandel, im Internet oder beim Kundenservice der Telekom möglich, sagte er.