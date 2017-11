Wolves beißen zum ersten Mal zu

Die Rugby-Spieler des TV 48 Coburg um 1.-Reihe-Stürmer Maximilian Grosch (mit Stirnband) schreien vor Glück: Die Coburg Wolves feierten zu Hause ihren ersten Saisonsieg in der Verbandsliga Bayern Nord. In einem intensiven Schlagabtausch rangen die Coburger den TSV 1846 Nürnberg II mit 22:15 nieder. Mit einem Sieg und einer Niederlage rangieren die Wolves punktgleich mit BTS 1861 Bayreuth auf Platz 2 der Tabelle. Am Samstag um 14.30 Uhr kommt es in Bayreuth zum direkten Duell der oberfränkischen Konkurrenten. Danach verabschieden sich die Rugby-Spieler in eine fünfmonatige Winterpause. Foto: privat