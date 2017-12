Wolpert: "Mei Oma und mei Opa"

Haßfurt — "So viele Leute waren schon lange nicht mehr im Pfarrsaal", freute sich Wilhelm Wolpert am Freitagabend. Der Haßfurter Autor hat vor 180 Zuhörern sein neues Buch mit dem Titel "Mei Oma und mei Opa" vorgestellt. Die Lesung umrahmte die Musikgruppe "Die Kaufmannsware" aus der Rhön.

Die vier Damen - zum Teil auch schon Oma und werdende - boten lustige Lieder als wunderschönen Ohrenschmaus und Würze zwischen den Geschichten dar. Lachsalven waren programmiert beim Publikum, das sich mit lang anhaltendem Applaus für einen kurzweiligen Abend bedankte.



Von den "süßen, kleinen Enkeln"

Die schönsten Gschichtli und Gedichtli hat Wilhelm Wolpert in seinem neuesten Buch "Mei Oma und mei Opa" zusammengestellt und hat quasi aus dem Nähkästchen erzählt. In dem Werk beschäftigt sich der Haßfurter ausnahmslos mit den süßen kleinen Enkeln. Diese zerschneiden im Büro vom Opa wichtige Papiere und machen der Oma einen großen Marmeladenfleck auf den frischgewaschenen Vorhang. Aber der Kommentar lautet nur: "Ach lass na doch, er is doch noch so klee. Und guck wie süß dass er lacht."

Wolpert brachte auch die Neugierde der kleinen Nervensägen zu Papier: "Opa, hört der liebe Gott aa leisa Gebetli?" oder "Oma, wo gehst denn du hin?" "Ich geh in die ewige Anbetung." "Kummst du da wieder hemm?" oder "Opa, dei Hosetürla iss fei auf". Wie es so oft in den Wolpert-Büchern zu lesen ist, spielt auch in seinem neuen Werk die Stadt Haßfurt eine wichtige Rolle. Der Streifzug erstreckt sich von der Kirche bis zur Promenade und anderen Stationen. Das neue Buch ist ab sofort in den fränkischen Buchhandlungen zu erwerben.

Und wie immer haben die Besucher für einen guten Zweck gelacht und sich amüsiert, denn der Erlös des Abends kommt der humanitären Hilfsorganisation "Haßfurt hilft" zugute.