Wolfgang Lex ist Ehrenmeister

Der Geflügelzuchtverein hat einen neuen Ehrenmeister der bayerischen Rassegeflügelzucht. Anlässlich der in Straubing in den Messehallen stattgefundenen bayerischen Rassegeflügelschau wurde der langjährige Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins, Wolfgang Lex, zum Ehrenmeister der Rassegeflügelzucht ernannt. Aufgrund seiner über viele Jahre hinweg geleisteten Arbeit, seines Engagements rund um die Geflügelzucht und seiner züchterischen Erfolge wurde ihm diese hohe Auszeichnung in einer kleinen Feierstunde überreicht. Mit ihm freuen sich die Vereinsmitglieder Marktzeuln und gratulieren. rg