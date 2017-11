Wohnungsbrand rechtzeitig verhindert

Am Donnerstag abend verständigte ein 32-jähriger Wohnungsbesitzer die Polizei, da er sich Sorgen um seinen 58-jährigen Mieter machte. Der Vermieter stellte zunächst im Treppenhaus mehrere Blutstropfen am Boden sowie an der Wand fest. Außerdem reagierte der Mieter auf Klingeln und Klopfen nicht. Kurz vor dem Eintreffen der Polizeistreife löste zudem der Rauchmelder in seiner Wohnung aus. In der Wohnung gab es bereits eine starke Rauchentwicklung, die aus der Küche kam. Eine Herdplatte war eingeschaltet und im Backofen lag ein verkohltes Stück Frühlingsrolle. Der alkoholisierte Mieter bekam von all dem nichts mit. Er lag mit Schürfwunden an Armen und Beinen im Bett und hatte eigenen Angaben zufolge zwei Schlaftabletten genommen. Er wurde nach notärztlicher Versorgung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Wohnung entstand kein Sachschaden. pol