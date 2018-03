Wohnung voller Qualm

Verbranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd war in der Nacht zum Donnerstag der Auslöser für einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus im Ina-Ring. Gegen Mitternacht bemerkte eine Bewohnerin des Anwesens laut Pressebericht der Polizei eine starke Rauchentwicklung aus einer benachbarten Wohnung. Auch ein Rauchmelder hatte bereits Alarm ausgelöst, so dass die Frau sofort die Feuerwehr verständigte. Da sich der Bewohner der betroffenen Wohnung bei Eintreffen der Feuerwehr nicht meldete, mussten die Einsatzkräfte die Zugangstüre gewaltsam öffnen.

Der 27-jährige Wohnungsinhaber befand sich in seinem Badezimmer und war bester Gesundheit. Ein Alkoholtest ergab jedoch einen Wert von rund 1,4 Promille. Der junge Mann und weitere 15 Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich aus dem Anwesen gebracht, da die gesamte Wohnung völlig verqualmt war. Zu einem Brand war es noch nicht gekommen.

Nach Beendigung der Arbeiten der Feuerwehr konnten alle Bewohner unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht, so dass der Vorfall insgesamt ein glimpfliches Ende fand. Den 27-jährigen Verursacher erwartet allerdings eine Anzeige. pol