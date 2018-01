Wohnhaus voller Bilderzimmer

Vom 13. bis 15. Oktober werden in den Wohnzimmern, im Flur und im Treppenhaus der Häfnergasse 13 rund 100 Bilder, von der Großleinwand bis zur Miniatur, zu sehen sein. Das Motto der Ausstellung "Kontraste im Bilderzimmer" ist weit gefasst. Kleine Bilder stehen im Gegensatz zu großformatigen. Weiße Leinwände konkurrieren mit schwarzen, zarte Kunstwerke mit kräftigen Farben. Vielfältig auch die Techniken, mit der die Malerin ihrer Kreativität freien Lauf lässt.



Von Zimmer zu Zimmer

Den Begriff Atelier für einen Raum, in dem das Raumangebot deutlich begrenzt ist, hält Elfriede Dauer dann doch für etwas übertrieben. Da ihr Haus über relativ kleine Zimmer verfügt, ist ihr der Begriff Bilderzimmer lieber. Während der Ausstellung hat der Betrachter die Möglichkeit, von einem Zimmer ins nächste zu schlendern und sich ganz der Betrachtung der Bilder zu widmen. Die Ausstellung ist ein Gesamtkunstwerk, da das ganze Haus ein Ausstellungszimmer ist. Wenn die Malerin zum Pinsel greift, lässt sie sich auch von Stimmungen inspirieren. Sie schätzt die Freiheit, sich vielfältig ausdrücken zu können. "Wenn man sich absetzen will, muss man sich beim Malen Nischen suchen", sagt sie. Ihre Motive finden Dauer in der Natur: Pflanzen, Kräuter und Blumen im weitesten Sinn, Obst und Gemüse als Stillleben oder Landschaften aus Franken und der Toskana.

Auch bei ihrer Tochter, die als Floristin arbeitet, wird die Malerin fündig. Dort hat sie eine Pflanze namens Hasenschwanzgras entdeckt und auf Leinwand gebannt. Auf einem Fensterbrett steht eine Abbildungen einer leuchtend roten Peperoni neben blassgelbem Fenchel. Auch das sind Kontraste. Eine weitere Leidenschaft der Weismainer Malerin ist Italien. "Meine zweite Leidenschaft gehört Italien. Fränkisch und Italienisch kann man gut verbinden", erklärt Dauer. Auf besagtem Fensterbrett werden beide Stillleben ergänzt durch einen Olivenzweig, dessen Früchte schwarz hervortreten. An anderer Stelle fallen lange schmale Formate auf. Wie geschaffen für Zypressen, wie sie in der Toskana wachsen. "Eigentlich müsste man zweimal durchgehen, damit man alle Bilder sieht", rät Dauer. Schon allein das Zählen der Bilder bereitet Schwierigkeiten, weil immer noch eine Ecke auftaucht, in der Bilder von ihr zu finden sind. Geschätzte 100 werden es schon sein.



Blech als Untergrund

Das Thema der Ausstellung spiegelt sich auch in der Auswahl ihres Maluntergrunds. Neben Leinwänden finden sich Holz mit Charakter, Blech und handgeschöpftes Papier. Blech allerdings nicht als Neuware, sondern mit Patina. Gerne verwendet Dauer auch Materialkombinationen wie Leinwand mit Blech. Im Gespräch mit der Künstlerin bleibt ein Satz nachhaltig in Erinnerung. "Es lebt kein Bild ohne Seele. Wenn man die Seele vergisst, oder die Menschlichkeit, dann kommt nichts dabei raus."

Vor über zehn Jahren hat Dauer angefangen, ihr Haus als Bilderzimmer zu öffnen. Anfangs fand noch jedes Jahr eine Ausstellung statt. Heute finden sie alle zwei Jahre statt.

Die Ausstellung "Kontraste im Bilderzimmer - Genieße den Augenblick" in der Häfnergasse 13 ist vom Freitag 13., bis Sonntag, 15. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.