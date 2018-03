Wohnhaus fängt Feuer

Sachschaden in Höhe von mehreren 10 000 Euro entstand am Mittwochvormittag bei einem Brand in einem Wohnhaus im Walsdorfer Ortsteil Erlau. Glücklicherweise erlitt niemand Verletzungen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Kurz vor 8.45 Uhr bemerkten die Bewohner das Feuer in den Wohnräumen des Einfamilienhauses in der "Lange Straße" und setzten den Notruf ab, teilte die Polizei mit. Alle fünf Anwesenden konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Der Feuerwehr gelang es rasch, die Flammen zu löschen, dennoch entstand an dem Wohnhaus erheblicher Sachschaden. An den Brandort waren über 60 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei geeilt. Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt von Erlau bis in die frühen Nachmittagsstunden für den Verkehr gesperrt. pol