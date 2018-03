Die Herren des TTC Wohlbach wollen gegen den FC Bayern München am Samstagabend ab 18 Uhr die Wende in der bisher so glücklos verlaufenen Punktrunde der 3. Bundesliga Ost schaffen. Das war jedenfalls nach der verbesserten Leistung in Jena am vergangenen Samstag die einhellige Meinung aller Teammitglieder.



3. Bundesliga Ost

Weiterhin wird die Tatsache, dass GC Foerster in diesem Heimspiel wieder im Doppel und im Einzel zur Verfügung steht, die Mannschaft nochmals beflügeln. Auch die Doppelaufstellung wurde kritisch analysiert. Eine neue Variante soll der Mannschaft mehr Vorteile verschaffen. Richard Vyborny will an seine starke Vorstellung in Jena anknüpfen und Grozdan Grozdanov seine ersten Saisonpunkte einfahren. Spielendscheidend wird jedoch sein, wie das hintere Paarkreuz mit GC Foerster und Yevgeniy Christ punkten kann. Gegen die Bayern haben sich die Wohlbacher in den letzten Spielen immer hart getan. Doch in dieser Saison haben beide Mannschaften eine neue Nummer eins. Bei Wohlbach ist es Richard Vyborny und bei Bayern Florian Schreiner. Damit werden die Karten neu gemischt.



Damen-Landesliga Nordwest

Bereits um 13 Uhr spielt die 1. Damenmannschaft des TTC Wohlbach in der Landesliga Nordwest gegen den ATS Kulmbach. Wohlbach konnte das letzte Aufeinandertreffen für sich entscheiden und hat darüber hinaus ab dieser Saison Kathrin Haas an eins. Auch wenn es für die TTC-Damen das erste Saisonspiel ist, sollten sie in der Lage sein, die Punkte in Wohlbach zu behalten. hb



Bayernliga Nord Damen

Hochbetrieb herrscht an diesem Wochenende vor allem auch in der Hellmut-Deffner-Sporthalle des TTC Tiefenlauter. Gleich sechs TTC-Mannschaften genießen vom heutigen Freitag bis zum Sonntag Heimrecht. Erstmals wird dabei in dieser Saison die 1. Damenmannschaft in der Bayernliga Nord aufschlagen.

Das Quartett mit Susanne Forkel, Theresa Kalies, Patrica Wachs und Anja Jähler empfängt am Samstag um 15 Uhr den oberfränkischen Rivalen TTC Neunkirchen am Brand. Die Gäste aus dem Forchheimer Land haben bereits zwei Punktspiele absolviert und dabei jeweils den Kürzeren gezogen.



Bayernliga Nord Männer

Parallel dazu wird ab 15 Uhr auch die 1. Herrenmannschaft in der Bayernliga Nord im Einsatz sein. Das Team um Mannschaftsführer Jürgen Forkel hat sich in dieser Saison viel vorgenommen, denn schließlich wurden gleich drei Neuzugänge verzeichnet.

Mit Trifon Lengerov vom TSV Ansbach (zuletzt 3. Bundesliga), Michael Stibor (Spitzenspieler des Mittelfranken-Meisters TSV Windsbach) und dem Bulgaren Ilyan Dychev sind die Positionen eins, drei und fünf neu besetzt worden. Zwar wurden bereits zwei Spiele ausgetragen und auch gewonnen, jedoch musste dabei stets auswärts schon einiges in die Waagschale geworfen werden, um die Oberhand zu behalten.

Nun steht das erste Heimspiel auf dem Programm und dabei soll gegen den TV Altdorf, der bislang einen Sieg und zwei Niederlagen auf seinem Konto hat, unbedingt zum dritten Mal nacheinander die erste Geige gespielt werden.



Landesliga Nordwest Herren

Ebenfalls am Samstag, und zwar ab 19 Uhr, tritt die "Zweite" der Herren in der Landesliga Nordwest an. Mit bislang 5:3 Punkten wird der 2. Tabellenplatz belegt, und dieser soll mit einem Heimerfolg gegen den SB Versbach II, der in seiner bisher einzigen Partie mit einem 9:1 gegen Niedernberg aufhorchen ließ, verteidigt werden. Die Würzburger Vorstädter bestreiten übrigens am Samstag einen Koppelspieltag und gastieren zunächst um 14.30 Uhr beim TSV Untersiemau.



Landesliga Frauen

Am Sonntag greift um 15 Uhr die zweite Damenmannschaft von Tiefenlauter nach ihrem Abstieg aus der Bayernliga in den Spielbetrieb ein. Dabei darf man gespannt sein, wie sich das Quartett mit der routinierten Mannschaftsführerin Sabine Wöhner, der neuen Spitzenspielerin Annika Oberender (kam vom TTC Wohlbach) sowie Sabrina-Melanie Pilz und Katja Ringelmann in der Landesliga aus der Affäre zieht. Erster Kontrahent ist die SpVgg Hausen, die mit einer Heimniederlage vor einer Woche gestartet war.



3. Bezirksliga West

Den Auftakt der sechs Heimspiele beim TTC Tiefenlauter bestreiten am Freitag, 20 Uhr, das dritte Herrenteam gegen die TTG Neustadt-Wildenheid II und die "Fünfte" der Damen gegen den TSV Bad Rodach. In beiden Spielen handelt es sich um 3. Bezirksliga-Begegnungen. Je ein Bayernliga-Match steht in heimischer Halle noch beim TTC Rödental und TSV Unterlauter auf dem Programm. Die Mädchen von Rödental haben es um 10 Uhr mit der Formation des TSV Bad Königshofen zu tun, im Anschluss (13.30 Uhr) der TSV-Nachwuchs mit dem gleichen Gegner. hf