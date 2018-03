Wohlbach will gute Form in Leiselheim bestätigen

Nach zwei spielfreien Wochenenden müssen die Herren des TTC Wohlbach in der 3. Bundesliga Süd am heutigen Samstag bei den Wormser Vorstädtern (18 Uhr), dem TV Leiselheim, an die Platten. Dabei wollen Richard Vyborny und Co. beim Tabellenfünften an die starke Leistung aus dem Weinheim-Spiel (6:1-Erfolg) anknüpfen. Topform ist auch vonnöten, denn die Sporthalle in Leiselheim bringt ungünstige Rahmenbedingungen für die Gästemannschaften mit sich. Das bekam am vergangenen Spieltag auch der FC Bayern München zu spüren, der sich mit 3:6 geschlagen geben musste. Das Hinspiel in Wohlbach endete 5:5, für den Sieg fehlte dem TTC damals das notwendige Quäntchen Glück.



Mit Remis Effeltrich überholen

Mit der geänderten Aufstellung in der Rückrunde und einem ähnlichen Kampfgeist wie in Weinheim sollte für die Wohlbacher dennoch etwas zu holen sein. Selbst ein Punkt würde schon reichen, um Effeltrich in der Tabelle zu überholen und auf den achten Tabellenplatz zu rutschen. Das wäre ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. hb