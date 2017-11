Wohlbach will gegen Tabellennachbarn Leiselheim punkten

Nach dem ersten Erfolgserlebnis dieser Saison gegen den FC Bayern München empfängt der TTC Wohlbach (Platz 8, 2:8 Punkte) in der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd am Sonntag (14 Uhr) den Tabellennachbarn TV Leiselheim (Platz 7, 2:4 Punkte).



TTC Wohlbach -

TV Leiselheim

Der TTC will an die Leistung der letzten Partie anknüpfen und möglichst beide Punkte in Wohlbach behalten. In den bisherigen drei Spielen war Leiselheim immer ohne seine neue Nummer 1 Nico Stehle am Start und gewann nur in Mühlhausen. Die Spiele in München und in Grünwettersbach hat der TV verloren.

Entscheidend wird sein, ob Topspieler Stehle am Sonntag zum Einsatz kommt. Dann würde es eine ganz harte Nummer für die TTC-Herren werden, denn auch Sushmit Sriram und Vladimir Anca haben mit 3:1 bzw. 4:0 eine starke Bilanz. Am Samstag spielt Leiselheim bereits in Effeltrich. Dieser Umstand könnte Wohlbach einen kleinen Vorteil verschaffen. Erfahrungsgemäß bringen die Spieler am Folgetag nicht die volle Leistung.

Bei Wohlbach ist Richard Vyborny mittlerweile vollständig angekommen. Grozdan Grozdanov wartet dagegen noch auf seinen ersten Sieg im Einzel. Seine Leistungskurve zeigte aber gegen die Bayern schon stark nach oben und vielleicht reicht es diesmal für Punkte. G. C. Foerster ist wieder fit - wie psychologisch wichtig es ist, dass er in der Mannschaft steht, hat sein letzter Einsatz gezeigt.



Macht Heimvorteil Unterschied?

Auch Yevgeniy Christ hat sich wieder zurückgekämpft und will seinen Beitrag für den Sieg leisten. Alles in allem ist wieder eine enge Partie zu erwarten, bei der die Unterstützung der Wohlbacher Fans den Ausschlag geben könnte.

Bereits heute um 20 Uhr kommt es in Wohlbach zu der interessanten Spitzenbegegnung in der 1. Kreisliga zwischen dem TTC Wohlbach III und dem TSV Untersiemau III. Beide Mannschaften haben bisher noch eine weiße Weste. Am Samstag um 14 Uhr spielt die 2. TTC-Herrenmannschaft in der 2. Bezirksliga West zu Hause gegen den TV Schwürbitz. Wohlbach ist klarer Favorit und kann mit einem Sieg die Tabellenführung weiter ausbauen. Direkt im Anschluss um 18 Uhr spielen die TTC-Herren dann gegen die SpVgg Heroldsbach/Thurn. Ebenfalls am Samstag um 18 Uhr muss die 1. Damenmannschaft des TTC Wohlbach in der Landesliga Nordwest beim SB Versbach antreten. hb