Wohlbach mit 5:5 gegen Leiselheim

In einem bis zum letzten Ball spannenden Match haben sich der TTC Wohlbach und der TV Leiselheim in der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd am Sonntag mit 5:5-Unentschieden getrennt.



Die Gastgeber lagen unnötigerweise mit 2:4 und 4:5 zurück, kämpften sich immer wieder ins Spiel zurück. In den entscheidenden Phasen fehlte Wohlbach etwas das Glück. Alle Fünf-Satz-Spiele wurden verloren - ein 6:4-Erfolg wäre durchaus möglich gewesen. Überzeugend war Neuzugang Richard Vyborny, der seine beiden Einzel und sein Doppel mit G. C. Foerster gewann.

Die Ergebnisse: Grozdanov/Christ - Stehle/Sriram 0:3 (5:11, 8:11, 7:11), Vyborny/Foerster - Anca/Graf 3:0 (11:2, 11:5, 11:9), Vyborny - Sriram 3:1 (13:11, 8:11, 11:1, 13:11), Grozdanov - Stehle 1:3 (11:6, 11:13, 9:11, 8:11), Foerster - Graf 2:3 (11:5, 9:11, 11:9, 13:15, 10:12), Christ - Anca 2:3 (11:8, 7:11, 12:10, 6:11, 6:11), Vyborny - Stehle 3:1 (13:11, 11:3, 4:11, 11:3), Grozdanov - Sriram 3:0 (12:10, 11:9, 11:6), Foerster - Anca 2:3 (6:11, 8:11, 11:5, 11:9, 12:14), Christ - Graf 3:1 (11:5, 7:11, 11:7, 15:13). hb