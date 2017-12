Wohlbach II ist einfach nicht zu stoppen

In der 2. Bezirksliga kam der souveräne Spitzenreiter TTC Wohlbach II zu den erwarteten Erfolgen beim TSV Unterlauter und gegen den TSV Scherneck. Auf dem zweiten Platz folgt der TSV Untersiemau II, der bei der TTG Neustadt/Wildenheid die Gewinnerstraße beschritt.

Obwohl sich in der 3. Bezirksliga mit dem TV Ebern und dem TTC Tiefenlauter III zwei Teams mit noch "weißer Weste" gegenüberstanden, landete Ebern einen deutlichen 9:2-Sieg. Punktgleich (je 14:2) mit Tiefenlauter III ist der FC Adler Weidhausen, der den TTC Thann abfertigte. Einen wertvollen Sieg feierte der TSV Unterlauter II gegen den TSV Scherneck II.

Jubel auch bei der 2. Damen-Mannschaft des TTC Tiefenlauter, die in der Landesliga den bisherigen Rangzweiten Hofstetten aus den Angeln hob. Gleiches gilt für den TTC Wohlbach, der den gleichen Kontrahenten das Nachsehen gab.

In der Oberfrankenliga trumpfte der Spitzenreiter TSV Unterlauter in Mistelgau auf. Federn lassen musste der TSV Untersiemau zu Hause gegen den TV Ebersdorf II und den TSV Teuschnitz.

Beendet ist vorerst in der 2. Bezirksliga das bisherige Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem TTC Tiefenlauter III und dem TTC Thann, da Thann zu Hause gegen den TSV Unterlauter II strauchelte. Mit einem 8:0-Kantersieg ließ in einem Kellerduell die 3. Mannschaft von Unterlauter gegen den TTC Tiefenlauter IV aufhorchen.



2. Bezirksliga West Herren

TSV Unterlauter - TTC Wohlbach II 3:9 : Während die favorisierten Gäste in Bestbesetzung antraten, musste Unterlauter auf sein mittleres Paarkreuz verzichten. Dennoch schaffte es der TSV nach den Doppeln mit 2:1 in Führung zu gehen. Danach spielte aber der Throninhaber die erste Geige, wobei ausgerechnet Ersatzspieler Lukas Stang der einzige Einzelsieg gelang. Ein spannendes Match lieferten sich Felix Kiefel mit Marc Seidler in den ersten vier Durchgängen (10:12, 15:13, 8:11, 12:10), ehe der einstige Drittligaspieler Seidler im Entscheidungssatz alles klar machte.

Ergebnisse: Keller/Meyer - Seidler/Haas 3:1, Kiefel/Haake - Forkel/Sinicki 0:3, Probst/Stang - Dabrowski/Schau 3:1, Probst - Seidler 0:3, Kiefel - Forkel 0:3, Haake - Dabrowski 0:3, Keller - Sinicki 1:3, Meyer - Haas 1:3, Stang - Schau 3:1, Probst - Forkel 0:3, Kiefel - Seidler 2:3, Haake - Sinicki 1:3.

TTG Neustadt-Wildenheid - TSV Untersiemau II 5:9 : Nach dem 3:6-Rückstand verkürzte die TTG zwar auf 5:6, doch zu mehr reichte es nicht. Trotz der Niederlage überzeugte beim Schlusslicht Benjamin Jahn, der das Doppel und seine beiden Einzel gewann. Bei den Gästen blieben Oliver Kobinski, Frank Ehrlicher und Peter Beygang unbezwungen.

Ergebnisse: Jahn/Duckstein - Funk/U. Markert 3:1, Hammerschmidt/Weisser - F. Markert/Kobinski 0:3, Bätz/Dinges - Ehrlicher/Beygang 0:3, Jahn - Funk 3:1, Duckstein - F. Markert 0:3, Hammerschmidt - Ehrlicher 2:3, Bätz - Kobinski 0:3, Weisser - U. Markert 3:1, Dinges - Beygang 0:3, Jahn - F. Markert 3:2, Duckstein - Funk 3:0, Hammerschmidt - Kobinski 1:3, Bätz - Ehrlicher 0:3, Weisser - Beygang 1:3. hf

TTC Wohlbach II - TSV Scherneck 9:1: Im 2. Spiel des Wochenendes hatte die TTC-Herren im unmittelbaren Nachbarderby den TSV Scherneck zu Gast. Wohlbach war ganz klar überlegen. Acht von zehn Spielen gingen mit 3:0 an die Hausherren. Nur Alexander Haas gab einen Punkt ab und Tim Firley musste in den Entscheidungssatz um zu gewinnen. Mit den zwei Wochenendsiegen stehen die TTC-Herren mit 16:0 unangefochten an der Tabellenspitze.

Die Ergebnisse: Forkel/Sinicki - Klein/ehrlich 3:0 Seidler/Schau - Zapf/Dennstädt 3:0, Dabrowski/Firley - Kalb/Haasse 3:0, Forkel - Kalb 3:0, Seidler - Klein 3:0, Sinicke - Ehrlich 3:0, Dabrowski - Zapf 3:0, Haas - Haasse 0:3, Firley - Dennstädt 3:2, Forkel - Klein 3:0.

Landesliga Nordwest Damen

TTC Tiefenlauter II - TV Hofstetten III 8:4: Nach ausgeglichenem Auftakt in den Doppeln gaben die Einheimischen im ersten und zweiten Einzeldurchgang nur jeweils eine Paarung ab, so dass sie mit 7:3 in Front lagen. In der Schlussphase konnte die unbezwungen gebliebene Nina München zwar für Hofstetten nochmals punkten, doch mit einem 12:10 im fünften Satz machte Annika Oberender gegen Wolz den Sack zu.

Ergebnisse: N. Wöhner/Quaschigroch - Münch/Breitenbach 0:3, Oberender/S. Wöhner - Wolz/Körbel 3:1, Oberender - Breitenbach 3:0, S. Wöhner - Münch 0:3, N. Wöhner - Körbel 3:1, Quaschigroch - Wolz 3:2, Obeender - Münch 2:3, S. Wöhner - Breitenbach 3:0, N. Wöhner - Wolz 3:1, Quaschigroch - Körbel 3:1, N. Wöhner - Münch 0:3, Oberender - Wolz 3:2. hf

TTC Wohlbach - TV Hofstetten II 8:5: Die TTC-Damen hatten sich gegen den Tabellenzweiten nichts ausgerechnet und traten sogar ohne Sabine Wachs an. Die Gäste spielten auch mit Ersatz. Katrin Haas konnte bei Wohlbach das Doppel und alle Einzelspiele gewinnen und legte damit den Grundstein für den überraschenden Sieg.

Die Ergebnisse: Haas S./Markert - Münch/Breitenbach 1:3, Haas K./Dötsch- Wolz/Körbel 3:0, Haas K. - Breitenbach 3:2, Dötsch - Münch 0:3, Haas S. - Körbel 2:3, Markert - Wolz 3:1, Haas K. - Münch 3:1, Dötsch - Breitenbach 0:3, Haas S. - Wolz 3:0, Markert - Körbel 3:1, Haas. S. - Münch 0:3, Haas K. - Wolz 3:0, Dötsch - Körbel 3:1. hb



Oberfrankenliga Damen

TSV Untersiemau - TV Ebersdorf II 1:8 : Nicht nur der klare Sieg der Ebersdorferinnen zeigt die Überlegenheit, sondern auch das Satzverhältnis von 25:8.

Ergebnisse: Gläser/Heß - Friedel/Schirm 1:3, Kirsch/Roth - Reinwand/Schüpferling 1:3, Kirsch - Schirm 3:1, Roth - Friedel 0:3, Gläser - Schüpflering 1:3, Heß - Reinwand 0:3, Kirsch - Friedel 1:3, Roth - Schirm 1:3, Gläser - Reinwand 0:3.

TSV Untersiemau - TSV Teuschnitz 3:8: Ein Doppelerfolg und die zwei Einzelsiege von Birgit Gläser und Mona Roth waren zu wendig, um den Gästen gefährlich zu werden.

Ergebnisse: Kirsch/Roth - Jakob/Richter 3:1, Gläser/Stammberger - Beetz/Hable 0:3, Kirsch - Beetz 1:3, Roth - Jakob 0:3, Gläser - Hable 3:1, Stammberger - Richter 0:3, Kirsch - Jakob 1:3, Rothe - Beetz 3:1, Gläser - Richter 0:3, Stammberger - Hable 0:3, Gläser - Jakob 1:3.

SV Mistelgau - TSV Unterlauter 1:8: Der deutliche Erfolg des Throninhabers kam auch deshalb zustande, weil von den fünf nötigen Entscheidungssätzen vier gewonnen wurden.

Ergebnisse: Nützel/Türk - Weidemüller/Drescher 2:3, Götz/Bursian - Roos/Lohmann 0:3, Götz - Drescher 3:2, Nützel - Weidemüller 2:3, Türk - Lohmann 1:3, Bursian - Roos 0:3, Götz - Weidemüller 0:3, Nützel - Drescher 2:3, Türk - Roos 2:3.



2. Bezirksliga West Damen

TTC Thann - TSV Unterlauter II 6:8: Dem Heimteam brachen nach der 2:1-Führung vier Niederlagen in Serie das Genick. Zwar konnte nach dem 2:5-Rückstand auf 6:7 verkürzt werden, doch in der letzten Tagespartie machte Sabine Fischer mit ihrem einzigen Einzelsieg den Gesamterfolg des TSV perfekt.

Ergebnisse: Heumann/Pletl - Henke/Fischer 1:3, Wittmann-Klose/Schmidt - Stang/George 3:1, Heumann - Fischer 3:0, Wittmann-Klose - Henke 2:3, Schmidt - George 2:3, Pletl - Stang 2:3, Heumann - Henke 0:3, Wittmann-Klose - Fischer 3:0, Schmidt - Stang 1:3, Pletl - George 3:2, Schmidt - Henke 0:3, Heumann - Stang 3:0, Wittmann-Klose - George 3:2, Pletl - Fischer 0:3.

TSV Unterlauter III - TTC Tiefenlauter IV 8:0: In diesem Kellerderby kam Unterlauter nicht nur zum ersten Saisonerfolg, sondern erteilte den Gästen zugleich die Höchststrafe.

Ergebnisse: Probst/Welsch - Dietel/Buhr 3:1, Meyer/Wille - Wöhner/Bähring 3:1, Probst - Wöhner 3:2, Meyer - Dietel 3:0, Welsch - Buhr 3:1, Wille - Bähring 3:0, Probst - Dietel 3:0, Meyer - Wöhner 3:2.