Wohl ein technischer Defekt

Nachdem in Steinach (Landkreis Sonneberg) in einem Ferienhaus am Silbersattel in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen war und das komplette Gebäude niederbrannte, haben Brandursachenermittler der Kripo Saalfeld Untersuchungen zur Brandursache eingeleitet. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist das Feuer aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen. Bei der Ermittlungen setzten die Kripobeamten auch einen Brandmittelspürhund ein. Es konnten am Brandort keine Anhaltspunkte gefunden werden, die auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Herbeiführung des Brandes hindeuten würden, heißt es im Bericht der Polizei. red