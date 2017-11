Wölfe sind Thema des Vortrags

"Wölfe! Was kommt da auf uns zu?" Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt eines Vortrags mit Forstwissenschaftler und Wildbiologe Ulrich Wotschikowsky am Donnerstag, 16. November. Beginn ist um 19 Uhr in der Remise des Hotels "Klosterbräu" in Ebrach. Dazu lädt der Forstbetrieb Ebrach alle Interessierten ein. red