Wochenmärkte weichen dem Weihnachtsmarkt

Wegen des Aufbaus und der Veranstaltung des Weihnachtsmarktes auf dem Coburger Marktplatz, wird der Wochenmarkt ab Mittwoch, 22. November, in die Spitalgasse verlegt. Der Verkauf der landwirtschaftlichen Produkte (Gemüsemarkt) findet während dieser Zeit beziehungsweise bereits ab Dienstag, 21. November, jeden Dienstag und Freitag auf dem Albertsplatz statt. Der Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr offiziell eröffnet und endet am Samstag, 23. Dezember. red