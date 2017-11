Wo sich Christkinder treffen

Wenn Kinder aus der Region Coburg.Rennsteig ihre Weihnachtswunschzettel direkt ans Christkind übergeben wollen, dann haben sie dazu heute, 18. November, in Lauscha eine einmalige Gelegenheit: Unter dem Dach der Europäischen Metropolregion Nürnberg und des Regionalmanagements Coburger Land findet an diesem Tag in der Geburtsstadt der gläsernen Christbaumkugel und im Herzen des Weihnachtslands Coburg.Rennsteig das 1. Christkinder-Symposium statt. Knapp zwei Dutzend Himmelsbotinnen bereiten sich dabei auf ihre bevorstehende Amtszeit vor.



Wunschzettel mitbringen

Während das Christkinder-Symposium für die jungen Damen eher harte Arbeit darstellt, könnte es für Kinder aus der Region Coburg, Sonneberg, Rennsteig ein Anlass zu großer Freude sein. Denn um 16.30 Uhr besteht in der Berufsfachschule für Glas in Lauscha, Bahnhofsstraße 56, die Möglichkeit, den Christkindern einen persönlichen Weihnachtswunschzettel zu übergeben. Und fest versprochen: Jeder Brief an die Christkinder wird beantwortet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Veranstalter bitten um Verständnis, dass vorher keine Möglichkeit besteht, mit den Christkindern in Kontakt zu kommen: "Das Programm ist wirklich sehr vollgepackt, fast wie an einem Schultag", erläutert Kimberley Bauschat, die seit Wochen mit der Vorbereitung der Veranstaltung beschäftigt ist. Aber viele der Christkinder werden im Anschluss noch zum Hüttenplatz nach Lauscha kommen und dort zusammen mit Bürgermeister Norbert Zitzmann und weiteren Prominenten den großen Christbaum der Stadt feierlich illuminieren. red