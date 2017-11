Wo passierte die Unfallflucht?

Zeugen sucht die Polizei in Haßfurt (Telefon 09521/9270) zu einer Unfallflucht, die zwei Tatorte haben könnte. Von Freitagabend bis Montagmittag war ein grauer Seat Ibiza in Eltmann in der Georg-Schäfer-Siedlung und in Unterschleichach in der Steigerwaldstraße geparkt. An einem der beiden Orte wurde der Pkw an der Beifahrertür angefahren, wodurch ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Der Unfallverursacher flüchtete, und nach ihm sucht die Polizei