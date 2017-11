"Wo komme ich her?"

Die Christliche Gemeinde Bamberg lädt zu zwei Abenden mit den Themen "Woher komme ich?" und "Wohin gehe ich?" ein. Referent ist Thomas Diehl von der überkonfessionellen Stiftung Missionswerk Werner Heukelbach aus Bergneustadt. Die Vorträge finden am Freitag, 24. November, und Samstag, 25. November, um 19.30 Uhr statt. Am Sonntag, 26. November, schließt sich um 10.45 Uhr eine Predigt an. Die Veranstaltung findet in der Jäckstraße 33 statt. Der Eintritt ist frei. red