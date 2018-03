Wo ist das Mountainbike abgeblieben?

Nachträglich wurde bei der Polizei Bamberg-Land ein Fahrraddiebstahl zur Anzeige gebracht. Bereits am Donnerstag, 8. März, entwendete ein Unbekannter ein am Bahnhofsvorplatz in Oberhaid abgestelltes schwarzes Mountainbike der Marke Reflex. Das Fahrrad war mit einem Stahlseilschloss gesichert. Wer kann Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades geben? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 entgegen. pol