Ein lebendiger Staat lebt vom Einsatz seiner Bürger, egal, ob sie hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig sind. Den Einsatz der Haupt- und Ehrenamtlichen im Rettungs- und Bereitschaftswesen würdigen die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Susann Biedefeld und Paul Wengert im Namen der SPD-Landtagsfraktion mit einem "Blaulichtempfang" am Freitag, 6. April, um 18.30 Uhr im Landgasthof "Goldene Rose" in Grub am Forst. Mit dem Vorsitzenden des Arbeitskreises für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport der Bayern-SPD-Landtagsfraktion, Paul Wengert, will Susann Biedefeld mit den haupt- und ehrenamtlichen Vertretern aus dem Rettungs- und Bereitschaftswesen in gemütlicher und offener Atmosphäre diskutieren.



Wo besteht Handlungsbedarf?

Paul Wengert wird auf die Bedeutung des Ehrenamtes im Rettungs- und Bereitschaftswesen für die Gesellschaft näher eingehen. Der Empfang soll den Gästen die Möglichkeit bieten, den beiden SPD-Landtagsabgeordneten zu erzählen, wo der Schuh drückt oder wo sie Handlungsbedarf, Verbesserungen und Änderungen sehen.

"Die vielen Engagierten in den Verbänden, Vereinen und Initiativen bereichern unsere Gesellschaft", betont Susann Biedefeld. Darüber hinaus präge gerade dieser Personenkreis das soziale Miteinander maßgeblich und mache das Leben im Coburger Raum menschlicher. Aus diesem Grund werde nach dem bereits stattgefundenen Ehrenamtsempfang in Rödental nun ein separater "Blaulichtempfang" abgehalten, zu dem persönliche Einladungen erfolgt seien.



Anmeldungen möglich

Kurzentschlossene Interessierte können sich noch bis Dienstag, 3. April, im Abgeordnetenbüro von Susann Biedefeld (Telefon: 09572/38 666 0, Telefax: 09572/38 666 32 oder per E-Mail: s.biedefeld.mdl@t-online.de) anmelden. red