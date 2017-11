Der nächste Sonntagsgottesdienst findet unter dem Motto "Wo bitte geht's zum Frieden?" in der Auferstehungskirche statt. Am 12. November ist am Vormittag kein Gottesdienst. Dafür gibt es ab 15.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus. Um 16.30 Uhr beginnt in der Kirche ein familienfreundlicher Gottesdienst mit Dialogpredigt.

Musikalisch wird der Gottesdienst durch den Posaunenchor ausgestaltet. red