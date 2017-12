Witz und Woodstock

Aus der "Comedy-Kantine"





Der Kulmbacher Stefan Eichner ist ein künstlerisches Chamäleon, dessen Kreativität immer wieder in neuen Farben erstrahlt. Der "entspannte Franke", wie sich der Kulmbacher selbst tituliert, ist ein Liebhaber der Chansons von Reinhard Mey, der Eichners Liedermacherprogramm sogar autorisiert hat.Der inzwischen bundesweit beliebte Künstler aus der Bierstadt mag es aber auch härter. ",Motörhead' war und ist für mich nicht nur eine Band, sondern Inbegriff für die Lebenseinstellung Rock 'n' Roll", lautete sein Facebook-Nachruf zum Tode vom Lemmy Kilmister im Jahre 2015.Drei Jahre zuvor hatte Eichner als Frontmann der "Motörhead"-Tribute-Band "Motorcöck" in der Altenkunstadter Kleinkunstkneipe "Nepomuk" seinem großen Idol die Referenz erwiesen.Solo, aber auch als Conferencier der "Comedy-Kantine" hatte er in der Altenkunstadter Kultkneipe unter seinem Künstlernamen "Das Eich" das getan, wofür ihn seine Fans wohl am meisten lieben: als Kabarettist die Lachmuskeln zu strapazieren. In dieser Rolle ist er am Donnerstag, 28. September, ab 20 Uhr im "Tecnet-Zentrum" des Burgkunstadter Kleinkunstvereins "Tecnet Obermain" in Burkersdorf zu erleben."Das Eich" hat in seiner Karriere eigenen Berechnungen zufolge rund 7,5 Stunden Bühnenmaterial zusammengetragen, das inzwischen von Wien bis Hamburg aufgeführt wurde. Deshalb gibt es jetzt ein Best-of-Programm für all diejenigen, die nicht alle Programme gesehen haben oder einfach nochmals seine größten Lachnummern live erleben möchten.Die Besucher können sich auf skurrile Geschichten, Lieder zum Lachen und eine dicke Portion Spontanes freuen. Karten sind im Vorverkauf unter www.okticket.de sowie an der Abendkasse erhältlich.Zwei Tage später bringt die Gruppe "BC 69" an gleicher Stelle die Songs der Woodstock-Ära auf die Bühne. Vier reifere Herren spielen die Musik, mit der sie aufgewachsen sind und der sie auch ihren Bandnamen verdanken. "Das Woodstock-Jahr 1969 war mit Interpreten und Gruppen wie Jimi Hendrix oder den ,Rolling Stones' ein guter Jahrgang. Wir lieben diese kernige und kraftvolle Musik", spricht Sänger Jürgen Bergmann aus Burgkunstadt seinen Bandkollegen aus der Seele.Norbert Rösch aus Stadtsteinach von der bekannten Liedermachergruppe "Saitenwynd" sorgt mit seinem Bass für die tiefen Töne. Jan van Springel aus Belgien fügt rasiermesserscharfe Gitarrenriffs hinzu. Vierter im Bunde ist Gunnar Olsen, der zwischen Oldenburg und Volkach beruflich und privat hin- und herpendelt und für einen satten Schlagzeugsound sorgt. Gemeinsam nennen sie sich "BC 69". Mit vielen Konzerten haben sie sich zu einer der Hausbands im "Tecnet-Zentrum" entwickelt. Ihr Liebe gilt dem Blues-, Classic-, Hard- und Southernrock. Davon können sich die Musikliebhaber am Samstag, 30. September, um 20 Uhr überzeugen.