Wissenswertes zum Thema "Erben"

Im Bürgerhaus Hausen, Am Mühlweiher 2, findet am Donnerstag, 22. März, ein Vortrag zum Thema "Erben" statt. Notar Marcel Neumair von der Kanzlei Reiß und Neumair erklärt, was vererben bedeutet, und geht ein auf die Erbfolge, das Testament und die Patientenvollmacht. Nach dem Vortrag dürfen Fragen gestellt werden. Die Seniorenbeauftragte Gerda Wagner lädt alle Interessierten ein. Beginn ist um 16 Uhr. Es ist keine Anmeldung nötig. red