Wissenschaftlerin hält Vortrag

Der Deutsch-Tschechischer Club und die Ackermann-Gemeinde lädt am Donnerstag, 16. November, zu einem Vortrag in das Begegnungszentrum der Ackermann-Gemeinde, Friedrichstraße 2, in Bamberg ein. Die Prager Wissenschaftlerin Dana Mentzlová referiert zu dem Thema "Auf dem Weg zu eigener tschechischer Staatlichkeit: Die Königinhofer und Grünberger Handschriften - gefälscht oder echt?". Der Vortrag in deutscher Sprache beginnt um 17 Uhr. red