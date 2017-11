Wissen zum Thema Fußchirurgie

Zu einem Vortrag zum Thema "Fußchirurgie - Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten" lädt die Helios Frankenwaldklinik Kronach am Montag, 27. November, um 18.30 Uhr alle Interessierten herzlich ein. Der Informationsabend im Rahmen der "Patientenakademie Kronach - Informationsvorträge für Patienten

und Interessierte" findet im Veranstaltungsraum der Helios Frankenwaldklinik Kronach, 4. Stock, statt. Referenten sind Tom Hoffmann und Dr. med. Abolfazl Ajeli-Kargar, Chefärzte der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In ihrem Vortrag erläutern die beiden Referenten die heute gebräuchlichen diagnostischen

und therapeutischen Methoden der modernen Fußchirurgie. Besonders eingegangen wird dabei auf Herausforderungen in der Vorfußchirurgie, zum Beispiel Hallux valgus (Ballenfuß) , Hallux rigidus, Krallen-Hammerzehe und Frakturen. Im Bereich der Rückfußchirurgie stehen insbesondere Achillessehnenrisse sowie Achillodynie im Blickfeld der Chefärzte.

Zur Sprache kommen daneben noch bekannte "Volkskrankheiten" wie Fersensporn und Sprunggelenksarthrose. Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu richten. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Volkshochschule Kronach durchgeführt. red