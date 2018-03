Wissen stillen im Sommer

In Hörsälen sind nicht nur Studierende zu finden, die einen Abschluss anstreben. Auch Gaststudierende, die keine Prüfungen ablegen müssen, lauschen den Vorträgen an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Im neuen Verzeichnis "Angebote für Gaststudierende, Seniorinnen und Senioren" können sich wissbegierige Menschen darüber informieren, welche Vorlesungen und Seminare für sie im Sommersemester 2018 zur Wahl stehen, teilt die Hochschule mit.

Alle Fachbereiche an der Uni Bamberg bieten entsprechende Lehrveranstaltungen an. Darunter finden sich beispielsweise: "Wie tickt die Archäologie?", "Islamische Welt in Geschichte und Gegenwart" oder auch "Privatsphäre und Sicherheit in Informationssystemen". Das Verzeichnis mit allen Angeboten ist in der Zahlstelle der Universität (Kapuzinerstraße 16, EG, Raum 00.05), in der Buchhandlung Osiander sowie in der Collibri Buchhandlung in Bamberg für 3 Euro erhältlich.

Interessierte können sich bis zum 29. März als Gaststudierende in der Studierendenkanzlei einschreiben (Kapuzinerstraße 25). Sie ist Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr, und zusätzlich Montag von 13.30 bis 15 Uhr geöffnet. Fragen zum Gaststudium beantwortet die Studierendenkanzlei. red