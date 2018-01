Wissen rund um Mobilität zahlt sich aus

Sowohl beim Tag der offenen Tür der Weisendorfer Feuerwehr als auch am Markttag in der Gemeinde waren die Polizeiinspektion Herzogenaurach und die Kriminalpolizeiinspektion Erlangen mit Ansprechpartnern und Anschauungsmaterial vor Ort.

Die Fachberater der Kriminalpolizei boten Beratungen zum Thema Einbruchschutz und Schutz vor Betrügern an. Die Fachleute der Polizeiinspektion Herzogenaurach standen für Gespräche und Fragen zu polizeilichen Themen bereit und suchten das Gespräch mit den Veranstaltungsbesuchern, um auf die Gefahren durch Ablenkung im Straßenverkehr hinzuweisen.

Ablenkungen bei Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern seien eine nicht zu unterschätzende Unfallgefahr, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Häufige Ablenkungen seien zum Beispiel die Benutzung von Mobiltelefonen, stark emotionale Gespräche, das Bedienen von Navigationsgeräten während der Fahrt und auch das Musikhören als Fußgänger und Radfahrer. Zu diesen Themen wurden vor Ort Filme vorgeführt und Informationsmaterial ausgehändigt.



Gutschein für ein Fahrrad

Zusätzlich wurde das Gewinnspiel "Bayern mobil - sicher ans Ziel" angeboten. Für die Teilnehmer des Gewinnspiels dieser beiden Tage wurde als Preis ein Fahrrad eines Weisendorfer Fahrradhändlers oder ein entsprechender Gutschein ausgesetzt. Am Freitagvormittag fand nun im Rathaus der Marktgemeinde Weisendorf die Preisübergabe an die Gewinnerin statt. Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) und der Dienststellenleiter der Inspektion Herzogenaurach, Wilhelm Wölfel, übergaben gemeinsam den Hauptpreis der Gewinnerin Carmen Kreko. Sie hatte sich erst vor kurzem ein Rad gekauft und nahm erfreut den Gutschein des Fahrradgeschäfts entgegen. pol