Professionell auftreten, wirkungsvoll kommunizieren oder mit Worten führen: Rhetorik ist das wichtigste Instrument für jeden, der an seiner Wirkung arbeiten und seine Mitmenschen nachhaltig beeindrucken möchte. Dies ist auch im ehrenamtlichen Bereich wichtig: Wie bringe ich mein Anliegen, meine Botschaft möglichst optimal an den Mann und an die Frau? Wie motiviere ich andere mitzumachen?

Das Freiwilligenzentrum Carithek bietet daher im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe

"Vereinsforum" ein Rhetorik-Training an unter der Überschrift "Wirksam reden und überzeugen". Es findet am Samstag, 14. April, von 9 bis 17 Uhr in der Zentrale des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg, Dr.-Philipp-Kröner-Haus, Obere Königstraße 4b, statt.

Referent ist der Rhetoriktrainer Michael Ehlers. Eine Anmeldung ist erforderlich bis 28. März beim Freiwilligenzentrum Carithek, Telefon 0951/8604140, carithek@caritas-bamberg.de. Die Kursstärke ist auf zwölf Teilnehmer begrenzt. Die Teilnahme ist kostenfrei. red