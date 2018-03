Wird Seßlach ein "Genussort"?

Die Bedeutung des Tourismus als Wirtschafts- und Standortfaktor betonte Carolin Franz in ihrem Rechenschaftsbericht, den sie bei der Stadtratssitzung am Dienstag vorlegte. 2017 sei ein erfolgreiches Jahr gewesen, in dem mit Ausbildung von neuen Stadtführern (jetzt elf), Frühjahrsputz, Ostern, neuen Holzschildern, den "Hörpfaden", einem Nachtflohmarkt am Kirchweihsamstag und der Opening Party am Altstadtfest neue Akzente gesetzt worden seien.

Höhepunkte neben den üblichen Veranstaltungen werden 2018 der Dekanatskirchentag am 17. Juni sowie das Anwandern der Initiative Rodachtal und die Regionale Museumsnacht am 5. Mai sein. In deren Fokus soll der Heimatdichter Peter Leber stehen, dem auch einer von elf neuen Workshops gewidmet wird. Vom Tourismusverein werden jetzt regelmäßig Mitglieder und Förderer geehrt, die sich um Service, Denkmalpflege oder - wie der erste Ausgezeichnete Hubert Hannig - um die Ortsverschönerung verdient gemacht haben.

Mit Spannung erwartet die Tourismuschefin, ob die Bewerbung Seßlachs um Aufnahme in die Liste der "100 Genussorte Bayerns" erfolgreich sein wird. "Wir hätten es verdient", sagte Franz.



Augenmerk auf Tagesgäste

Zahlen als "Erfolgsmesser" vermisste Berthold Borczyk (FW) in ihrem Bericht. Mit rund 15 000 pro Jahr seien die Übernachtungen stabil, entgegnete die Geschäftsführerin des Tourismusvereins. Dazu seien 250 Stadtführungen durchgeführt worden. Da die Übernachtungen angesichts der vorhandenen Betten kaum gesteigert werden könnten, riet Franz, das Augenmerk auf Tagesgäste zu legen.

Die Zusammenarbeit mit der Initiative Coburg.Rennsteig sei ausgezeichnet, beantwortete Franz die Nachfrage von Carsten Höllein (SPD). Als "Leuchtturm in der Region" werde Seßlach in Coburg gut beworben. Die Mitgliedsbeiträge in diesem und anderen Vereinen, etwa der Deutschen Burgenstraße, bezeichnete sie als "gerechtfertigt".

Wieder durchgeführt werden soll der Stadtlauf. Allerdings nicht mehr am Samstag des Altstadtfests am dritten August-Wochenende, sondern als Opening am Freitagabend, gefolgt von einer After-Run-Party.