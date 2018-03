Wirbel um Unterbringung der Käfige

Neben den Berichten der Funktionsträger standen zahlreiche Ehrungen und Neuwahlen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kleintierzuchtvereins Kronach. Der engagierte Vorsitzende Markus Appel wurde dabei einstimmig wiedergewählt und die erfolgreichen Mitglieder mit viel Beifall belohnt. Appel trug im Gasthaus "Frische Quelle" einen umfangreichen Jahresbericht vor. Begonnen hatte das Zuchtjahr mit der anhaltenden Stallpflicht sowie der Schausperre. Mitte März wurde dankenswerterweise alles aufgehoben und die Züchter konnten ihre Tiere wieder in die Freiheit lassen.

Aktiv beteiligte man sich an der Jungtierbesprechung in Reitsch, der dortigen Gruppenschau, der Bezirksschau für Kaninchen in Lichtenfels, den bundesweiten Veranstaltungen mit den Sonderschauen der einzelnen Rassen und ganz besonders an der Bezirksschau in Weißenbrunn. Der Vorsitzende lobte die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Kleintierzuchtverein Weißenbrunn und zog eine glänzende Bilanz. Die Mitgliederzahl stieg auf 92, darunter zwölf Jugendliche.



Über Stadt Kronach enttäuscht

Enttäuschende Worte kamen vom Vorsitzenden zum Thema Unterbringung der Käfige: "Dank der überaus guten Organisation und Planung der Stadt Kronach und des Bürgermeisters mussten wir auch 2017 wieder einmal mit unseren Käfigen umziehen. Von der alten Klavierfabrik beim Schützenplatz diesmal hinter das VHS-Gebäude. Dies war jedoch nur von kurzer Dauer, denn zum 28. Februar 2018 mussten wir auch dieses Lager räumen. Von der Stadt Kronach ist zurzeit weder Hilfe noch ein geeigneter Lagerraum zu erwarten. Deshalb lagern die Käfige jetzt in Effelter bei mir." Gelobt wurden von Appel der weitere Vorstand, die Aktiven, die Gönner und Sponsoren. Beschlossen wurde eine Busfahrt sowie Grillfest und die weitere Zusammenarbeit mit dem Kleintierzuchtverein Weißenbrunn zur Abhaltung der Kreisschau im Jahre 2019. Die diesjährige Lokalschau findet vom 14. bis 16. Dezember in Muppberg im Rahmen der Steinachtalschau statt.

Das von Schriftführerin Renate Wagner verfasste Protokoll wurde bekanntgegeben und Kassier Anton Zwosta gab den Finanzbericht. Die Revisoren Heinrich Fischer-Weiß und Heinz Gärtlein bescheinigten ihm eine ordentliche Arbeit. Anschließend erfolgten die Jahresberichte der weiteren Funktionsträger.

Ehrungen: Mit der Silbernen Vereinsehrennadel wurden ausgezeichnet: Angela Appel, Markus Appel, Ute Bittruf, Dominik Bittruf, Gerhard Drechsler, Heinrich Fischer-Weiß, Gudrun Nentwich, Dieter Preiß und Peter Roßmeier. Die Vereinsmeister 2017 bei der Jugend: Hühner Julian Beetz (Dresdner, braun), Tauben Luisa Gehring (Süddeutsche Blassen, rot) und Leon Gehring (Nürnberger Lerchen, mehllicht ohne Binden), Kaninchen Julian Beetz (Englische Schecken, schwarz-weiß).

Bei den Senioren: Hühner Angela Appel (Australorps, schwarz), Zwerghühner Markus Appel (Deutsche Zwerg-Reichshühner, weiß), Tauben Michael Neidhardt (Altholländische Mövchen, rot) sowie Deutscher Meister in Leipzig und Werner Ebert (Coburger Lerchen, silber ohne Binden) mit dem Erfolg als Bundessieger in Erfurt, Kaninchen Helmut Dressel (Blaue Wiener) und Markus Appel (Alaska).



Neuwahlen: Vorsitzender, Zuchtwart für Kaninchen und Ringwart Markus Appel, Stellvertreter Ottmar Löffler, 1. Kassier und Tätowiermeister Helmut Dressel, 2. Kassier Anton Zwosta, 1. Schriftführer, Zuchtwart für Geflügel und Pressewart Elmar Meußgeier, 2. Schriftführerin Angela Appel, Zuchtwart für Tauben Werner Ebert, 2. Kaninchenzuchtwart und Zuchtbuchführer Gerhard Appel, Jugendleiter für Geflügel Gerhard Wagner, Jugendleiter für Kaninchen Anton Zwosta, Gerätewarte Alfred Gehring, Heinrich Herrmann und Michael Müller, Beisitzer Alexander Dressel, Alfred Gehring, Michael Müller und Michael Neidhardt, Kassenprüfer Heinrich Fischer-Weiß, Heinz Gärtlein und Wolfgang Punzelt. Gewürdigt wurde die nicht mehr kandidierende Schriftführerin Renate Wagner aus Dörfles für ihre 15-jährige Vorstandsmitarbeit mit einem Blumengebinde. dw