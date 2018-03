Wirbel um Arbeit für Flüchtlinge

Wollen Geflüchtete überhaupt arbeiten und dürfen sie es überhaupt - die Gemengelage ist unübersichtlich und von vielen Vorurteilen und Halbwissen überschattet.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Schwarz ist der Ozean" und "Menschen - Flucht - Vertreibung - Heimat" wollen das Kronacher KAB Bildungswerk und der Arbeitskreis Asyl Klarheit schaffen und das Thema aus mehreren Perspektiven beleuchten. Dazu diskutieren auf dem Podium hochrangige Meinungsführer und Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft und Kammern. Es gibt viele gute Gründe, Geflüchtete in Arbeit oder Ausbildung zu bringen. Bürokratische Hürden und unterschiedliche Auslegung der gesetzlichen Vorgaben sind die größten Einstellungshürden. Am Ende der Veranstaltung soll geklärt sein, welche Bedürfnisse die Wirtschaft hat und wie der Handlungsspielraum der Behörden ist. Lars Hofmann moderiert die Diskussion, Ulrike Mahr visualisiert die Beiträge. Auch die Besucher können sich einbringen.



Stichpunkte an Pinnwand heften

Beim Eintreffen ist jeder eingeladen ein paar Stichpunkte zum Thema "Warum arbeiten Geflüchtete nicht" aus seiner persönlichen Perspektive auf Moderationskarten an eine Pinnwand zu heften. Diese Impulse sind der Anknüpfungspunkt für eine Diskussion im zweiten Teil der Veranstaltung. Aus der Politik haben zugesagt die Landtagsabgeordneten Christine Kamm (Bündnis 90/Die Grünen) und Jürgen Baumgärtner (CSU) sowie der Bürgermeister von Ludwigstadt, Timo Erhard (SPD). Der Wirtschaftssektor ist vertreten durch Carl August Heinz (Heinz Glas, Tettau), Fritz Leiss (Werkzeugbau Leiss, Ludwigstadt) und Edite Maria Kolb-De Souza Leao (Hotel "Goldener Anker", Steinwiesen). Für die Kammern diskutieren Hans Rebhan von der IHK und Christian Ohlraun von der HWK Bayreuth. Die Podiumsdiskussion findet am Dienstag, 20. März, um 19 Uhr in der Kreisbibliothek Kronach, Am Schulzentrum 1, statt. njm