"Wir möchten Visionen anregen"

"Wir sind Welterbe" - ganz diesem Moto verschrieben möchte die Volkshochschule (VHS) im bevorstehenden Semester den Fokus auf das 25-jährige Bestehen des Unesco-Weltkulturerbe in Bamberg richten. Am Dienstagvormittag stellte Anna Scherbaum, die Leiterin der VHS, zusammen mit Bereichsleitern und Bürgermeister Christian Lange (CSU) das Programm für das Frühjahr 2018 vor.



Fokusthema Welterbe

"Seit einigen Jahren versucht die Volkshochschule, städtische und kommunale Themen nicht nur zu beleuchten, sondern auch inhaltlich zu befördern", begründet Anna Scherbaum das Fokusthema "25 Jahre Welterbe Bamberg". Den thematischen Einstieg bildet eine Diskussionsrunde zu den Veränderungen, Zielen und Herausforderungen für die Welterbestadt Bamberg im Rahmen der Semestereröffnung am 20. Februar. Die VHS begrüßt hierzu neben Patricia Alberth, Leiterin Zentrum Welterbe Bamberg, die Bamberger Schriftstellerin und Historikerin Karin Dengler-Schreiber vom Landesdenkmalrat. "Es sollen vordergründig der Nutzen des Welterbes sowie Visionen erörtert werden: Wie sieht Welterbe in 25 Jahren aus?"

In Zusammenarbeit mit dem Zentrum Welterbe, der Uni Bamberg und der Staatsbibliothek wurde eine Reihe an hochkarätigen Vorträgen zusammengestellt, die auf den bauwerklichen, immateriellen sowie digitalen Aspekt des Welterbes eingehen. Darüber hinaus bietet die VHS verschiedene Kurse, Führungen und Exkursionen zum Fokusthema an; die Fotoausstellung "Blicke ins Welterbe", die ab Semesterauftakt zwei Monate lang die Besucher mit Panoramen Bambergs verwöhnt, rundet das Angebot visuell ab.



Kurse allen Bürgern zugänglich

Doch auch das gewohnt vielfältige Programm wird in den nächsten Monaten nicht zu kurz kommen: Mit 760 Kursen zu gesellschaftlichen, beruflichen, gesundheitlichen und kulturellen Themen startet die VHS ins Frühjahrssemester; besonders das große Angebot an Sprach- und Bewegungskursen erfreut sich großer Beliebtheit. Bürgermeister Christian Lange zeigte sich bezüglich der vorgestellten Inhalte und des Status quo erfreut. "Wir haben den Anspruch, auf Hochschulniveau zu unterrichten und allen Bürgern die Teilnahme an den Kursen zu ermöglichen - auch Menschen mit Einschränkungen", betonte der Politiker die Umsetzung des Inklusionsgedankens an der Hochschule.

Auch die Präsenz in allen Stadtteilen stellte er als entscheidenden Vorteil dar; die 32 Veranstaltungsorte erstrecken sich über das gesamte Stadtgebiet. "Die Freude am Lernen soll mit kurzen Wegen ermöglicht werden. Die VHS kommt mit den Kursen zu den Bürgern."

An diesem Punkt knüpfte auch Anna Scherbaum unmittelbar an: Man müsse die Menschen mit Themen konfrontieren, die sie brauchen, und gleichzeitig anstoßen. "Wir möchten folglich nicht nur Löcher stopfen, sondern auch Visionen anregen."