Winzer warten mit einem Rollenspiel auf

Wie jedes Jahr werden die Winzerinnen und Winzer in Franken im Rahmen der Gebietsversammlungen über aktuelle Themen des Weinbaus informiert. Die Abteilung Weinbau an der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau und der Weinbauverband Franken laden dazu alle Winzer und Winzerinnen für Dienstag, 30. Januar, 19 Uhr, ins Gasthaus "Zur Sonne" (Zimmermann) in Ziegelanger ein.



Stück für sechs Darsteller

Höhepunkt der diesjährigen Gebietsversammlung ist das Rollenspiel "Franken - Silvaner-Heimat seit 1659". Dieser theatralische Akt ist ein besonderes Rollenspiel für sechs Darsteller von Autor Heiko Michels (Berlin). Es wird inszeniert von Regisseurin Silvia Kirchhof (Gerolzhofen) und vorgetragen vom gesamten Präsidium des Fränkischen Weinbauverbandes.



"Lebendig und echt"

Diese ungewöhnliche Art der Präsentation wurde gewählt, weil sie lebendig und echt ist und die Identität der gemeinsamen Dachmarke dadurch an Familie, Freunde, Kunden, Journalisten und alle Menschen rund um den Wein weitervermittelt werden kann.

Diese darstellerische "Gärung", neben den aktuellen Informationen rund um den Wein und den Weinanbau, sollte man nach Ansicht der Winzer "unbedingt miterleben, damit sie weitergetragen werden kann". red