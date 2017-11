Winzer blicken auf das Jahr 2017 zurück

Der Weinbauverein Haßberge hält am Mittwoch, 23. November, um 19 Uhr in der Vinothek Nüßlein in Zeil einen Winzerstammtisch ab. Der Vorsitzende Roger Nüsslein gibt einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr und spricht die Aktivitäten 2018 an. Zweiter Vorsitzender Rudi Ruß zeigt Bilder vom Besuch der Fränkischen Weinkönigin Selina Werner und des Weinbaupräsidenten Arthur Steinmann sowie vom Ausflug 2017 ins Münsterland. Ferner stellt er den Fünf-Tage-Ausflug 2018 vor. Es geht nach Tschechien, genauer nach Südmähren. red