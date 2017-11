Winterspielplatz öffnet wieder

Für die Schlechtwetterzeit von November bis Ende März bietet die Adventgemeinde Coburg, Schauinsland 2 - Ecke Marschberg, wieder einen idealen Spielplatz für Kinder bis fünf Jahre an. Immer mittwochs und donnerstags von 15.30 bis 18 Uhr treffen sich die Kleinkinder mit ihren Eltern und Großeltern. Der Spielplatz ist wieder kostenfrei. Wegen der hohen Nachfrage ist der Indoor-Spielplatz nur noch in den Weihnachtsferien geschlossen. Die Idee, besonders Familien aus dem umgebenden Wohngebiet von Wüstenahorn eine Schlechtwetter-Anlaufstelle für ihre Kleinkinder zu bieten, wurde in den vergangenen Jahren immer besser angenommen. Beim Spielen sind immer zwei Betreuer der Adventgemeinde anwesend, die Aufsichtspflicht liegt jedoch bei den Eltern selbst. Im fünften Jahr des Bestehens bitten die Organisatoren wieder um finanzielle Hilfen für das Angebot. red