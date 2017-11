Wintereinbruch im November

Überraschend ist es nicht, dass im November die ersten Schneeflocken fallen, doch Forchheimer, die dieses Bild sehen, werden sich trotzdem wundern. In der Stadt ist nämlich noch nicht wirklich Schnee gefallen - oder gar liegen geblieben. Anders in den ländlichen Gebieten des Landkreises. Hier fielen die Flocken am Sonntag. Foto: Franz Galster