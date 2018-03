Winter wirft den Festzug über Bord

"So etwas hatten wir die letzten 20 Jahre noch nicht. Eher haben wir uns mal einen Sonnenbrand geholt", sagte ein Besucher des 21. Wein- und Korbmarktes in Sand. In der Nacht zum Sonntag waren gut zehn Zentimeter Schnee gefallen und hatten auch die Korbmachergemeinde in Weiß gehüllt.

Die Gemeindearbeiter waren zwar schon zu früher Stunde sehr fleißig und räumten den Kirchplatz und alle wichtigen Straßen, aber dennoch hätte sich der Veranstalter, die Gemeinschaft der Sander Gewerbetreibenden (SAGE), ein besseres Wetter gewünscht. Viele Markthändler mit einer weiten Anreise hatten nämlich wegen der winterlichen Straßenverhältnisse in der Früh kurzfristig abgesagt.

Ausgefallen wegen der Kälte und des teils stürmischen Windes sind auch der Festzug und die danach angedachte offizielle Eröffnung. Da hier auch die Sander Kindergartenkinder mitmachen sollten, ist man übereingekommen, die Jüngsten nicht unnötig dem Wetter auszusetzen. So wurde dann auch Glühwein angeboten, um die erwachsenen Besucher zumindest innerlich etwas zu erwärmen.

Eine kleine außerplanmäßige Attraktion gab es dennoch: Der Sander Korbmacher Stefan Rippstein hatte seinen Esel mitgebracht, als er kurz an seinem Stand nach dem Rechten sehen wollte. Das Grautier zog natürlich die Aufmerksamkeit auf sich, so dass "Luna" viele Streicheleinheiten bekam. Spontan durften dann auch Kinder einen kleinen Ritt über den Festplatz in Sand unternehmen.

Gegen Mittag war der Besuch des Marktes noch etwas verhalten, was sich aber am Nachmittag mit der dazukommenden Sonne bessern sollte.