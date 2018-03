Windschutzscheibe gesprungen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Ernst-Putz-Straße auf Höhe des Kurparks ein geparkter Pkw, Mazda, silber, beschädigt. Der Besitzer stellte fest, dass an der Windschutzscheibe drei Stellen gesprungen waren. Die Polizei geht davon aus, dass mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf die Scheibe eingeschlagen wurde. Um Zeugenhinweise wird gebeten, Tel.: 09741/6060. pol