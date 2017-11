Windheim II erteilt die Höchststrafe

Von den fünf heimischen Herrenteams in der 3. Tischtennis-Bezirksliga war diesmal nur der TSV Windheim II im Einsatz und verzeichnete einen Kantersieg. Damit rückte die Mannschaft auf den dritten Platz vor.



TSV Windheim II -

TV Rehau 9:0

In den drei Doppeln gaben die Hausherren nur einen Satz ab. Auch Andreas Trebes blieb im ersten Einzel ohne Satzverlust und erhöhte auf 4:0. Udo Greser hatte im ersten Durchgang zwar das Nachsehen, ließ aber nach dem 11:9 nichts mehr anbrennen. In den folgenden drei Einzeln bestimmten Andreas Neubauer und Jörg Fehn klar das Geschehen; Milan Gruber behielt im vierten Satz mit 11:9 die Oberhand. Nach dieser klaren 8:0-Führung hätten die Gäste den Ehrenpunkt markieren können. Doch Michael Neubauer gewann den Entscheidungssatz mit 11:8. So fiel auch das Satzverhältnis von 27:5 deutlich aus. Allerdings war Rehau mit drei Spielern aus der 2. Kreisliga angetreten. hf

Ergebnisse: Trebes/A. Neubauer - Plass/Hertel 3:0, Greser/Gruber - Geymeier/Schöpf 3:1, Fehn/M. Neubauer - Brummer/ Zimmermann 3:0, Trebes - Plass 3:0, Greser - Geymeier 3:1, A. Neubauer - Schöpf 3:0, Gruber - Hertel 3:1, Fehn - Zimmermann 3:0, M. Neubauer - Brummer 3:2.