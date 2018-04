Willi Thein überrascht

Erneut erfreute sich das alljährliche Schneehasen-Schießen des Field-Target-Shooting-Clubs Ebern mit über 20 Schützen einer guten Resonanz. Gegenüber dem Vorjahr war dies eine deutliche Steigerung der Teilnehmer, die sich bei herrlichem Wetter in Ebern auf der Schießanlage sichtlich wohlfühlten.

Sportleiter Gerold Henning hatte einen wunderschönen, jedoch nicht leicht zu bewältigenden Parcours vorbereitet. So waren in 15 Bahnen (Lanes) 60 Ziele zu treffen. Erwartungsgemäß mischten die Nationalmannschafts-Schützen in der Spitzengruppe mit, doch auch die Ergebnisse der Gastgeber konnten sich sehen lassen. Für eine tolle Überraschung sorgte Willi

Thein in der Klasse 1 Pressluft, PCP 16 Joule, der mit 54 Treffern nur einen Zähler Rückstand auf den Sieger Harald John (Köln) aufwies. Bronze ging an den Münchner David Kelly mit 52 Treffern, der sich im Stechen gegen Andreas Martschin aus Starnberg durchsetzte.

Doch auch die weiteren Eberner Teilnehmer zeigten beim rund vierstündigen Wettkampf die Leistung, die man von ihnen erwartet hatte: 6. Radu Werb 49 Treffer, 7. Thomas Kiesswetter 48, 8. Horst Lehnert 43, 9. Karsten Prediger 42, 10. Gerold Henning 37, 11. Karl-Heinz Kühn. In der Klasse 2 mit Prellschlag (Springer mit 16 Joule) trat nur Konstantin Maximow an und erzielte 31 Treffer.

Die Klasse 3, Pressluft, (PCP 7,5 Joule) mit vier Schützen gewann Constantin Richlich und 51 Treffern. In der Klasse 4, mit Prellschlag (Springer mit 7,5 Joule), traten fünf Schützen an. Platz 1 ging an den Eberner Teamchef Gerhard Einwag mit 37 Treffern. In der Klasse 5, mit gedämpftem Prellschlag, 7,5 Joule, war nur ein Teilnehmer mit Andreas Petrasch am Start, der es auf 35 Treffer brachte.

Neben Medaillen für die Besten gab es für alle Urkunden und eine kleine Brotzeit. di