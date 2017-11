Wilhelm Wolpert liest in Breitbrunn

"...aber bei der Oma derf ich des fei." Viele Kostproben aus seinem neuen Buch gibt der Haßfurter Mundartautor Wilhelm Wolpert am Samstag, 18. November, 20 Uhr, in Breitbrunn. Er liest auf Einladung der Gemeinde und der Volkshochschule im Gemeindezentrum. Viele fröhliche "Gschichtli und Gedichtli" finden sich in dem Mundartbuch von Wilhelm Wolpert. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bäckerei Strohmenger in Breitbrunn und bei Schreibwaren Eigner in Ebelsbach, teilte die VHS mit. red