Wildunfall: Skoda erfasst ein Reh

Als ein 27-jähriger Erlanger am Montagabend mit seinem Skoda die Kreisstraße von Herpersdorf in Richtung Eckenhaid (Kreis Erlangen-Höchstadt) fuhr, überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Obwohl er das Tier frontal erfasste, flüchtete das Reh in den Wald. Am Auto war die Frontstoßstange gebrochen und die rechte Fahrzeugseite eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. pol