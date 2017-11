Wildunfall: Reh läuft auf die Fahrbahn

Am vergangenen Freitag um kurz vor 18 Uhr fuhr ein 55 Jahre alter Mercedesfahrer von Buch in Fahrtrichtung Obertheres, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Durch die folgende Kollision mit dem Tier entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Das schwer verletzte Reh musste an der Unfallstelle getötet werden, berichtet die Polizei.