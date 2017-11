Wildunfall mit Folgen

Am Mittwochmorgen wurde eine Streifenbesatzung der Polizei zu einem Wildunfall auf der B 287 gerufen. Im Bereich des sogenannten "Gordischen Knotens" hatte ein 46-jähriger Seat-Fahrer einen Rehbock erfasst. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem Seat-Fahrer jedoch Alkoholgeruch war. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über einem Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und nach Auswertung der Blutprobe erwartet ihn, neben dem entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. pol