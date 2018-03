Wildunfall: Keine Chance zum Bremsen

Nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte ein 26-Jähriger, dem am frühen Montagmorgen kurz vor Wildflecken ein Reh vor den Klein-Lkw lief. Wie die Polizei schreibt, war der Mann aus dem Nachbarlandkreis Rhön-Grabfeld auf der Kreisstraße von Langenleiten nach Wildflecken unterwegs. Kurz vor Wildflecken erkannte er zwar ein die Fahrbahn querendes Reh. Für ein Bremsmanöver war es jedoch schon zu spät. Das Tier wurde vom Klein-Lkw des Mannes erfasst und verendete vor Ort. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. pol