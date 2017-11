Wildunfall am Flugplatz

Kurz vor 6 Uhr war am Montagmorgen eine 56-jährige Ford-Fahrerin auf der Straße "In der Au" unterwegs. Auf Höhe des Flugplatzes erfasste sie ein Reh, das durch den Zusammenstoß getötet wurde. Am Fahrzeug entstand in Höhe von circa 800 Euro, schätzt die Polizei. pol